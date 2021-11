EUA reabrem froteiras e voltam a emitir vistos para brasileiros

Além de estar totalmente imunizado, o viajante precisa apresentar teste negativo para covid-19 e o exame precisa, obrigatoriamente, ter sido feito em no máximo 72 horas antes do embarque.

Após 1 ano e 8 meses com as fronteiras fechadas para estrangeiros, os Estados Unidos liberaram as entradas terrestres e aéreas no país. Porém, a liberação só vale para pessoas que tomaram as duas doses da vacina contra a covid-19.

