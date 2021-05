Estudantes voltam às aulas presenciais hoje em Manaus

Manaus/AM - A rede municipal de ensino retoma, nesta segunda-feira (31), as aulas presenciais em 402 escolas de Manaus. O retorno acontece mais de 1 ano e 2 meses depois de as unidades fecharem as portas para dar lugar às aulas online por conta da pandemia.

Nesse primeiro momento, as aulas acontecerão de forma híbrida, com atividades remotas e presenciais. E conforme houver a redução de casos de covid e a ampliação da vacinação no estado, a Semed poderá rever o método.

Para dar mais segurança aos alunos e colaboradores, todas as unidades receberam manutenção na infraestrutura e materiais de sinalização de toda a área com orientações sobre as medidas de proteção contra a Covid-19, totens com álcool em gel e termômetro.

A FVS segue monitorando a situação e qualquer alteração ou mudança no quadro pandêmico, será oficialmente comunicada.