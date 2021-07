Estoque acaba e vacinação de 1ª dose é suspensa em Manaus

Manaus/AM - Por conta do número de vacinados neste sábado (17), e na última sexta-feira (16), que passou das 54 mil doses aplicadas, a vacinação contra covid será suspensa para as primeiras doses na segunda-feira (19). As doses serão disponibilizadas apenas para quem precisar tomar a segunda dose.

