Estão abertas as inscrições para 62 cursos profissionalizantes do Cetam

As aulas acontecerão de forma remota, pela manhã, tarde e noite. As aulas são exclusivamente para Manaus.

Para efetuar as inscrições, o candidato deve acessar o site https://cursos.cetam.am.gov.br. No endereço também consta a lista de cursos e o número de vagas disponíveis.

Manaus/AM - O Cetam abriu às 6h de hoje (1), as inscrições para 62 cursos profissionalizantes da instituição. Ao todo são 23.700 vagas divididas entre as especializações.

