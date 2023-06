Esquenta da 23ª Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ reúne cerca de 6 mil pessoas

O esquenta da 23ª edição da Parada do Orgulho LGBTQIAPN+, realizado neste domingo, 4/6, na rua José Clemente, esquina com a avenida Eduardo Ribeiro, no Centro, zona Sul, com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), reuniu cerca de seis mil pessoas. O evento teve o objetivo de promover o respeito à diversidade e a inclusão dessa população à serviços públicos sem distinção e direitos básicos assegurados pela constituição.

Representando a Prefeitura de Manaus, o diretor-presidente da Manauscult, Osvaldo Cardoso, em seu discurso, destacou que a gestão está trabalhando para que os direitos desse grupo de pessoas sejam respeitados.

“No que se refere ao acesso à cultura, aos apoios com serviços e fomentos, eles podem ficar despreocupados e contar conosco. A ordem do prefeito David Almeida é atender a todos, indistintamente e dentro da proporcionalidade”, explicou Cardoso.

O evento contou com uma programação diversificada e embalou os apoiadores da causa presentes no local. Além das atrações musicais, o esquenta, também, promoveu o tradicional concurso para a escolha das personalidades da Parada LGBTQIAPN+ 2023. A mensagem de conscientização foi amplamente reverberada pela presidente e organizadora do evento, Bruna La Close.

“Este ano, a Parada do Orgulho LGBTQIAPN+, que acontecerá no mês de agosto, pretende levar conscientização a respeito à diversidade e inclusão dessa população que sofre, diariamente, descriminação e, em muitos casos, até tortura e assassinato. Isso não pode continuar acontecendo. É inadmissível que a cultura do ódio siga sendo propagada amplamente. Não podemos nos calar”, concluiu Bruna La Close.

Parada do Orgulho LGBTQIAPN+

Programada para o mês de agosto de 2023, com o tema “Colorindo Manaus com as cores da Diversidade”, a Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ acontecerá no Sambódromo e contará com o apoio do Governo do Amazonas e da Prefeitura de Manaus, por meio da Manauscult, com os serviços municipais da Matriz de Responsabilidade Integrada dos grandes eventos na cidade.