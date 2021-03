Escolas particulares de Manaus têm capacitação quanto à prevenção da Covid

Manaus/AM - Professores e gestores de 60 escolas particulares participaram nesta sexta-feira (12) do curso on-line “Vigilância ativa nas escolas e medidas de segurança no retorno presencial da educação infantil” promovida pelo Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Estado do Amazonas (Sinepe-AM).

A capacitação buscou reforçar entre associadas a importância do protocolo de biossegurança para que, assim como no ano passado, o ambiente escolar continue sendo um espaço seguro para os alunos, professores e demais colaboradores.

Medidas de distanciamento social, de sanitização de ambientes e de monitoramento de casos suspeitos foram algumas das orientações que fizeram parte do curso, ministrado pela enfermeira Evelyn Campelo, que faz parte da Comissão Estadual de Prevenção e Controle de Infecção em Serviços de Saúde (CECISS), da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM).

“O Sinepe-AM está alinhado com a FVS-AM, recebendo as orientações e tirando as dúvidas dos seus associados. Essa parceria tem trazido segurança tanto aos profissionais de educação quanto aos pais, por nos dar a certeza de que estamos agindo de acordo com as normas e recomendações dos órgãos de saúde competente”, informou a vice-presidente do Sinepe-AM, Laura Cristina Vital.

Em conjunto com a FVS-AM, o Sinepe-AM estabeleceu recomendações para a volta às aulas presenciais. Entre as medidas, está a lotação das salas de aula limitada a 50% da capacidade, o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre as carteiras ocupadas, evitar aglomeração, contato físico e compartilhamento de materiais entre alunos, além da disponibilização do álcool 70%, uso de máscaras individuais, limpeza e desinfecção de sapatos, de materiais escolares e da escola.

Além disso, alunos, educadores e colaboradores que apresentarem sintomas serão afastados e retornarão apenas após a liberação médica. “Assim como no ano passado, neste ano letivo a FVS receberá semanalmente, das escolas privadas, formulários informando ocorrências ou não de casos da Covid-19. Dessa forma, o órgão tem o controle dos casos, acompanha a doação dos protocolos e traça novas estratégias de prevenção”, disse a vice-presidente do Sinepe-AM.