Escolas de Manaus passam a ter nesta terça-feira Autoexame de Pele Virtual

Manaus/AM- A partir desta terça-feira (5), escolas de Manaus passarão a ter as atividades práticas do projeto “Autoexame de Pele Virtual”, que tem o objetivo de rastrear casos de hanseníase e outras dermatoses em escolas da rede pública municipal e estadual. Realizado via Programa Saúde na Escola (PSE), o projeto pretende alcançar 150 mil estudantes de 257 escolas públicas da capital.

A abertura vai contar com atividades educativas direcionadas aos pais de alunos, esclarecendo sobre a hanseníase e a metodologia que será utilizada no autoexame de pele virtual, com distribuição da cartilha “Com saúde não se brinca”.

O projeto será desenvolvido entre julho deste ano e novembro de 2023.