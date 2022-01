A Era das selfies e da autopromoção na web

Quem não quer capturar aquele momento especial, seja sozinho ou com os amigos? Em casa, ou em um passeio ou simplesmente no meio da rua, para mostrar a rotina, para contar aos seguidores o que o dia a dia.

As pessoas estão se amando mais, se admirando e também se expondo com mais frequência. As redes sociais estão repletas dessas evidências.

