Entidades protestam contra Bolsonaro em Manaus: 'A cidade não é sua'

Com cartazes, cruzes (simbolizando as mortes pela covid) e gritos de ordem, o grupo critica a atuação do governo Bolsonaro durante a pandemia do novo coronavírus.

Manaus/AM - Aos gritos de 'Fora Bolsonaro', integrantes de movimentos sociais e entidades civis seguem protestando contra a chegada e concessão de Título de Cidadão do Amazonas ao presidente Bolsonaro, na manhã desta sexta-feira (23), no Centro de Convenções Vasco Vasques.

