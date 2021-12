Entenda as causas do surto de gripe que lotou hospitais em Manaus

Manaus/AM - Um surto de gripe tem atingido cidades de cinco estados brasileiros e, nesta semana, inclusive hospitais particulares de Manaus emitiram uma nota informando sobre o aumento no fluxo de pacientes. Esse surto de gripe é por conta do vírus influenza A (H3N2) resultando no aumento dos atendimentos em pronto socorros e internações nas maiores capitais do país.

No Rio de Janeiro já são 23 mil casos contabilizados nas últimas semanas, e em São Paulo foram 19 internações. Ontem a Bahia registrou a primeira morte pelo vírus, que também foi detectado em Rondônia e no Espírito Santo.

A vacina da gripe protege contra o vírus H3N2?

Os vírus influenza passam por mais mutações do que o coronavírus, então as vacinas precisam mudar todos os anos para garantir eficácia. A vacina usada no Brasil já tem em sua composição a H3N2, mas não é a mesma variante que circula no país e que preocupa imunologistas.

Contudo, essa vacina ainda ajuda a reduzir a hospitalização, e a imunologista Cristina Bonorino contou ao UOL que a prevenção contra Influenza é a mesma que a contra covid-19. "A gente tem de vacinar todo mundo. Toda vez que a população não se vacina, pode surgir variante nova. Isso acontece todo ano com o influenza", explicou.