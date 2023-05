Encontro de Relíquias reúne carros antigos, atrações musicais e praça de alimentação no CSU

Além do Fusca Clube, outros clubes parceiros levam ao evento seus carros que são considerados raridades, para o público contemplar. O 1 o Encontro de Relíquias acontece de 18h às 22h do sábado (27) no CSU do Parque 10.

A exposição reúne relíquias automobilísticas dos anos 50, 60, 70 e 80, e conta ainda com praça de alimentação e as atrações musicais Uns e Outros, Thiago Lima e DJ Michael.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.