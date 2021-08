Encerram amanhã inscrições do projeto ‘Salto: Aceleradora de MEI’s em Manaus

Manaus/AM - Encerram nesta quarta-feira (4) as inscrições gratuitas para o programa “Salto: Aceleradora de MEIs”, voltado a Microempreendedores Individuais (MEIs) de Manaus.

O programa é desenvolvido pela Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) e busca o crescimento da atuação do MEI em médio prazo, proporcionando aumento de clientes, incremento de sua renda, geração de novos empregos e, consequentemente, aquecimento da economia na região.

A iniciativa vai proporcionar a capacitação gratuita a 200 MEIs da cidade, dos mais diversos segmentos. O programa foi lançado no dia 20 de julho, e após o encerramento das inscrições, será homologado a lista de selecionados para participar do projeto no site da Semtepi.

As inscrições devem ser realizadas por meio do link: https://bit.ly/aplicaçãosaltomanaus2021. A realização da inscrição não garante ao candidato a participação no curso escolhido, pois haverá um processo seletivo conforme o edital.