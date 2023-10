Encerra esta semana prazo para inscrições para processo seletivo de estágio da DPE em Manaus

Manaus/AM - O prazo para as inscrições no processo seletivo de estágio de graduação em Direito da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) encerra nesta sexta-feira (20). Nesta edição, serão ofertadas 20 vagas, além de formação de cadastro reserva, com bolsa-auxílio no valor de R$ 979 e vale-transporte de R$ 198.

Para se inscrever, os interessados devem preencher o formulário disponível no link (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZl3ZGo98YEjjVLeXKOOIkxMZu4ImciZqzzFifyETbvWYDaw/viewform) e entregar 1kg de alimento não perecível até sexta, de 8h às 14h, no Centro de Estágio Acadêmico (CEA), na sede da DPE-AM, na avenida André Araújo, 679, Aleixo, ou na Escola Superior da Defensoria Pública (Esudpam), localizada na rua 24 de Maio, nº 321, Centro.

Os interessados também devem estar cursando, no mínimo, o 5° período no ato da admissão. A carga horária está definida em 4h diárias, durante o período da manhã.

Aplicação da prova

A prova será realizada no dia 5 de novembro (domingo), de 8h às 12h, em local a ser divulgado posteriormente no site defensoria.am.def.br.

Serão 50 questões objetivas e duas subjetivas conforme conteúdo programático divulgado no edital (https://defensoria.am.def.br/wp-content/uploads/2023/10/processo-seletivo-de-estagio-2.pdf).

No dia da avaliação, os candidatos deverão levar caneta transparente esferográfica de tinta azul ou preta, além de apresentar o comprovante de vacinação com, pelo menos, duas doses contra a COVID19 e documento original com foto.