Empresários do Vieiralves repudiam insegurança após assalto à lojista: 'descaso imperdoável'

Manaus/AM - Nesta terça-feira (25), a Associação dos Empresários do Vieiralves emitiu uma nota de repúdio contra a insegurança após a empresária Lu Cordeiro ser rendida e assaltada em frente à sua loja, no conjunto Vieiralves, tendo o carro e pertences roubados, na segunda-feira (24). Veja a nota na íntegra:

"A impiedosa insegurança instalada na cidade de Manaus assusta a população de dia e de noite em áreas de periferia e bairros como Vieiralves. Um descaso imperdoável das autoridades com quem trabalha para gerar mais de três mil empregos diretos e com o cidadão que compra produtos e serviços oferecidos no bairro mais elegante da cidade.

Empresários e moradores repudiam por meio da AEV, a ausência de segurança ao cidadão manauara e clama por ações enérgicas e imediatas por parte das autoridades locais.

A Associação dos Empresários do Vieiralves já reuniu-se com a 22ª Cicom e a justificativa para reincidência de furtos na região é a falta de efetivos e viaturas para coibir as ações desses criminosos.

Na tarde de ontem, 24, uma mulher foi vítima de roubo do seu veículo, quando estava na frente de um estabelecimento comercial no Vieiralves, por um indivíduo a pé que segundo imagens, estava com outros do bando estacionados, aguardando a oportunidade do furto (a luz do dia em uma rua movimentada).

A Associação dos Empresários do Vieiralves já entrou em contato com as autoridades locais e encaminhou ofício a Secretaria de Estado de Segurança Pública e ao Comandante Geral da Pmam.

A Associação dos Empresários do Vieiralves -AEV , continuará

exigindo respeito e providências das Autoridades, que não podem se eximir da culpa de atos como o que aconteceu esta semana, por omissão e falta de efetivo suficiente."