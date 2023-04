Empresa é autuada após cobrar valor abusivo em passagem na rodoviária de Manaus

Manaus/AM - Uma empresa foi autuada por estar cobrando valores abusivos em passagens de ônibus na rodoviária de Manaus, Zona Centro-Sul, neste sábado (1º), durante uma fiscalização da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas (Arsepam).

A ação foi necessária após denúncias de que alguns operadores estariam cobrando valores acima do autorizado.

A empresa, que não teve o nome divulgado, deve apresentar um posicionamento à Arsepam, de acordo com as normas estabelecidas, para que o Departamento de Transporte Rodoviário (DETR) avalie se cabe o pagamento de multa de até R$ 4.636,42 (no caso de reincidência, o valor dobra) ou até mesmo a cassação da autorização de operação no modal.

Em casos de irregularidades, denúncias podem ser feitas na Ouvidoria da Arsepam, por telefone, pelo 0800 280 8585 (de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h) e pelo (92) 98408-1799 (WhatsApp 24 horas).

O órgão atende presencialmente nas dependências da Rodoviária de Manaus; on-line, por meio do Sistema de Ouvidorias (Fala.BR); pelo e-mail institucional [email protected]; pelo Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC); e pelas redes sociais no @arsepamamazonas.