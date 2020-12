Empresa compra a Sony e promete mais de 400 vagas de emprego em Manaus

A empresa Sony encerrou definitivamente suas atividades em Manaus. A empresa atuava na capital há mais de 50 anos e tinha como forte a produção de televisores, mas decidiu vender o empreendimento para a empresa Mondial que atualmente está despontando no mercado de eletroeletrônicos.

Com a nova aquisição, a nova empresa vai apostar na produção de ar-condicionado, televisores e micro-ondas e promete gerar mais empregos na cidade. Atualmente a base da Mondial conta com 240 trabalhadores, mas com a expansão, os planos são de abertura de mais de 400 novas vagas.

A Sony finalizou as atividades em setembro deste ano e mantém 220 funcionários até o fim do contrato em encerra em março de 2021. A Mundial, contudo, anunciou que inicia as atividades no espaço em fevereiro e não informou se aproveitará os trabalhadores, já que o contrato entre ambas não prevê essa obrigatoriedade.