Jovem pede moto por app para ir para casa e é estuprada por motorista em Manaus

Manaus/AM - Uma jovem, de 20 anos, foi estuprada por um motorista de aplicativo, na madrugada desta sexta-feira (14). A vítima, que ficou embriagada após sair com amigas, solicitou o serviço para ir para casa, mas o suspeito se aproveitou do estado dela para levá-la a um motel no bairro Novo Aleixo, na zona norte de Manaus, e cometer o abuso.

De acordo com o delegado Cícero Túlio, titular do 13º DIP, a vítima noticiou que havia consumido bebidas alcóolicas na residência de uma das suas colegas de trabalho, após o expediente, quando decidiu ir para casa. "Ela acabou passando mal por conta da bebida e as amigas solicitaram o transporte por uma plataforma de aplicativo".

“Entretanto, o infrator se aproveitou do estado de embriaguez da vítima e a levou para um motel no bairro Novo Aleixo, zona norte, onde consumou o abuso sexual”, explicou.

Segundo a autoridade policial, naquela mesma madrugada, a vítima procurou a delegacia e registrou um Boletim de Ocorrência (BO) contra o homem. Ela também foi encaminhada para atendimento médico, social e psicológico.

“Rapidamente, iniciamos as diligências e, por meio do monitoramento das câmeras de vigilância do cerco eletrônico, conseguimos êxito em localizar e prender o autor”, relatou Cícero.

O homem foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e será encaminhado à audiência de custódia, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.