Embaixador do Unicef, Bruno Gagliasso participa de programa de proteção a crianças e adolescentes em Manaus

“Hoje é um dia de comemoração. Estamos aqui, porque hoje começa uma ação que não depende só da prefeitura, não depende só do governo, depende de todos, cada um aqui tem uma importância muito grande para o dia de hoje, e eu quero agradecer ao prefeito que possibilitou essa parceria, com certeza iremos avançar”, disse afirmou Gagliasso.

Manaus/AM - Embaixador do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), o ator Bruno Gagliasso acompanhou a assinatura do Prefeito de Manaus, David Almeida, no termo de cooperação técnica para proteção de crianças e adolescentes. A iniciativa #AgendaCidadeUnicef – Manaus, vai atender o bairro Colônia Antônio Aleixo, zona Leste da capital amazonense, pelos próximos três anos. Dados apontam que mais de 80% das crianças em situação de trabalho infantil são residentes nesse bairro.

