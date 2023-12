Em véspera de Natal, casal é preso por manter filho em casa de cachorro no Amazonas

Segundo o Investigador, a criança foi resgatada e entregue para o Conselho Tutelar com o apoio do CREAS, além de receber atendimento psicológico e apoio social.

“A vítima era mantida trancada em uma casa de cachorro e em condições insalubres, sem alimentação e tinha marcas de agressões pelo corpo. Testemunhas relataram que as situações eram frequentes e que a criança ficava trancada nesta casinha porque a madrasta não queria a criança com o casal", contou.

De acordo com o Investigador Gonzaga Rezende, o Conselho Tutelar do município recebeu uma denúncia a respeito dos delitos que estavam sendo cometidos contra a criança.

Manaus/AM - A Polícia Civil de Eirunepé, no Amazonas, prendeu neste domingo (24), em flagrante, Arlindo Lima Souza, 30 anos, e Janeize Ferreira do Nascimento, 30 anos, por maus tratos ao manter o próprio filho de 10 anos, em cárcere privado.

