Em nota, Tjam fala sobre fuzil roubado e usado em atentado a viatura em Manaus

Manaus/AM - O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, Domingos Chalub, recebeu com preocupação a informação de que o fuzil usado pelos criminosos em atentado a viatura da polícia em frente ao Fórum Enoch Reis, saiu do deposito do Tjam.

Em nota, o desembargador afirma que o tribunal abriu uma investigação.

Veja a nota:

NOTA DO TJAM – CASO FUZIL

Em relação a informações divulgadas na imprensa acerca de utilização de uma arma em tiroteio ocorrido no último dia 6, nas proximidades do Fórum de Justiça Ministro Henoch Reis, e que teria desaparecido do Depósito Público do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), a Presidência da Corte esclarece o seguinte:

1. Todas as providências foram imediatamente tomadas para a devida apuração do caso, criminal e administrativamente, pois o TJAM se pauta pela idoneidade de seus atos, com precisão, lisura e respeito ao interesse público;

2. Entre as medidas adotadas estão a comunicação oficial, inclusive pelo Juízo da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Manaus, à Corregedoria-Geral de Justiça (CGJ/TJAM) para apuração, na esfera administrativa, de eventual responsabilidade de servidores da Corte em relação ao caso; e, ainda, à autoridade policial, na esfera criminal, para uma completa investigação e apuração de eventual crime.

Por fim, a Presidência do TJAM esclarece, ainda, que em razão da gravidade do fato, tem total interesse de que essas informações sejam apuradas com o máximo rigor.

Des. Domingos Jorge Chalub

Presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas