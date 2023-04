Em Manaus, seis estabelecimentos são fechados e 11 adolescentes conduzidos ao Conselho Tutelar

Participaram da CIF, servidores da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai), policiais da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) e Polícia Militar do Amazonas (PMAM); militares do Corpo de Bombeiros Militar (CBMAM), Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (Immu), Sejusc, Semasc, Conselho Tutelar e Juizado da Infância e Juventude Infracional (Jiji), Implurb e Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.