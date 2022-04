Em Manaus, Procon notifica McDonald’s por vender McPicanha sem picanha

“Essa recomendação vem com objetivo de minimizar prejuízos aos consumidores. E reiteramos a necessidade de que todos os estabelecimentos que comercializam produtos dessa natureza cumpram a legislação. A propaganda enganosa leva o cliente a adquirir um produto diferente do que o que ele espera. O Procon-AM está vigilante de maneira firme para coibir esses abusos”, afirma o diretor-presidente do órgão, Jalil Fraxe.

O órgão recomenda, ainda, que a empresa suspenda imediatamente a venda dos produtos da linha McPicanha em todas as suas lojas em Manaus, sob pena de infração ao Código de Defesa do Consumidor.

Manaus/AM - A rede de lanchonetes McDonald’s foi notificada pelo Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM) por conta da publicidade do produto McPicanha. O Ministério da Justiça e Procons de outros estados, como São Paulo e Goiânia, também notificaram a empresa, e o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) deve investigar a campanha.

