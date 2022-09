Em busca da reeleição, Bolsonaro chega hoje a Manaus para comício

Manaus/AM – O presidente Jair Bolsonaro participa nesta quinta-feira (22), de um evento sobre tecnologia 5G, no Centro de Convenções Vasco Vasques e realiza também um comício na capital.

A comitiva presidencial chega por volta das 14h e segue direto para o local do evento. No fim do dia, Bolsonaro também deve encontrar apoiadores em um comício onde são aguardadas cerca de 30 mil pessoas.

O comício acontece no Espaço Via Torres, localizado na Rua Visconde de Porto Seguro, bairro Flores, zona centro-sul. Essa é a terceira vez que Bolsonaro vem a Manaus só este ano, e é a primeira viagem do presidente aqui como candidato à reeleição.