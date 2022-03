Em acidente, motociclista morre ao atingir muro e bater a cabeça em Manaus

De acordo com informações preliminares da polícia, o motociclista, identificado como Maylson Logan, 19, apresentava sinais de embriaguez e estaria pilotando a moto sem usar capacete. Após perder a direção, ele bateu fortemente a cabeça no pilar de um muro e teve morte instantânea.

Manaus/AM - Um motociclista morreu após atingir um muro e bater com a cabeça neste sábado (26). O acidente aconteceu na Rua Nova República, do bairro Colônia Antônio Aleixo, na zona Leste de Manaus.

