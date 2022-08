Editais de patrocínio do Passo a Paço são lançados em Manaus

Os editais e os anexos estão disponíveis para consulta na aba “editais” no site da Manauscult, no endereço: manauscult.manaus.am.gov.br.

O “Edital de Chamada Pública para Cota/Patrocínio do festival Passo a Paço nº 011/2022” dispõe sobre a chamada pública para a seleção de propostas visando à concessão de apoio por empresa(s) patrocinadora(s) visando à conjugação de esforços para a realização do festival “#SouManaus Passo a Paço 2022”, por meio de cotas de patrocínio de valores, em conjunto ou separadamente, nos termos estabelecidos no edital.

Manaus/AM - A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) divulgou nesta segunda-feira (01) o “Edital de Patrocínio nº 010/2022” e o “Edital de Chamada Pública Para Cota/Patrocínio do festival Passo a Paço nº 011/2022”. O evento acontecerá nos dias 3, 4, 5 e 6 de setembro deste ano, no centro histórico de Manaus.

