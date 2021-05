Economia autoriza LG a implantar projeto que gera 150 empregos na ZFM

Manaus/AM - O Ministério da Economia autorizou a empresa multinacional de eletroeletrônicos LG a implantar um projeto industrial que vai gerar 150 empregos na Zona Franca de Manaus. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira (12).

O projeto já havia sido aprovado pelo Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Codam), vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Inovação (Sedecti) e, com o aval do secretário de Produtividade, Emprego e Competitividade do ME, Carlos Alexandre Costa, será submetido novamente ao Conselho de Administração da Suframa (CAS), que vai referendar a aprovação do projeto para que receba os incentivos da Zona Franca de Manaus.

Com a diversificação, a empresa sul-coreana passará a produzir monitores e notebooks no PIM. A planta em Manaus, a partir de julho, será a única no Brasil, uma vez que a empresa encerrou as atividades em Taubaté (SP).