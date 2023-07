Duplicação da estrada do Tarumã chega à reta final em Manaus

Estão em andamento os serviços de paisagismo, iluminação, sinalização e pavimentação com a aplicação da segunda camada asfáltica no trecho entre a ponte da Bolívia e o Polo Moveleiro de Manaus. Das oito paradas e baias (áreas destinadas ao embarque e desembarque de passageiros do transporte público), seis já foram finalizadas.

A duplicação abrange uma extensão de 8,7 quilômetros e irá facilitar o acesso às rodovias AM-010 e BR-174. O complexo viário reduzirá o tempo de viagem dos motoristas e contribuirá com a fluidez do trânsito na avenida Torquato Tapajós.

