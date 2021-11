Dose de reforço será aplicada em pessoas a partir de 18 anos neste sábado em Manaus

Manaus/AM - Dose de reforço em pessoas a partir de 18 anos, que tenham concluído o esquema vacinal há pelo menos cinco meses, será aplicada, neste sábado (20) em 10 pontos de vacinação em Manaus. A estimativa é que 207.545 pessoas estejam aptas a receber a terceira dose da vacina contra a Covid-19. Esse número não inclui os 134 mil que já tomaram a dose adicional até esta sexta-feira (19).

As unidades de saúde não abrirão em razão do feriado municipal da Consciência Negra. Também neste sábado, começa a funcionar o ponto de atendimento do shopping São José, na avenida Cosme Ferreira, bairro São José, zona Leste, em substituição do Clube do Trabalhador do Sesi, no Aleixo, que deixará de ser local de vacinação. No Studio 5 Centro de Convenções, na avenida Rodrigo Otávio, Distrito Industrial, zona Sul, não haverá oferta de vacina porque o espaço estará indisponível.

A população poderá procurar os seguintes pontos de vacinação ao longo do dia: shopping Phelippe Daou, na zona Norte, das 9h às 16h; shopping São José, na zona Leste, das 10h às 18h; Manaus Via Norte, das 11h às 20h; feira Manaus Moderna, das 8h às 12h; e shoppings Manauara, Manaus Plaza, Grande Circular, Ponta Negra e Sumaúma, das 11h às 21h.

A Arena da Amazônia, onde será aberta a “Megavacinação”, atenderá das 8h às 16h. Em todos esses locais serão oferecidas primeira e segunda dose e dose de reforço.

Os endereços dos pontos de vacinação com os respectivos horários poderão ser consultados no site da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), pelo link http://bit.ly/localvacinacovid19, e também nos perfis oficiais da secretaria no Facebook (Semsa Manaus) e Instagram (@semsamanaus).

Documentos

Os adolescentes de 12 a 17 anos que forem receber a primeira dose deverão estar acompanhados pelo pai, mãe, ou uma pessoa maior de 18 anos, que precisará assinar uma declaração de responsabilidade no verso da cópia do comprovante de residência. Também será necessário apresentar um documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão Nacional do SUS (CNS). Quem tiver 18 anos ou mais, precisa levar o documento de identidade original, com foto, CPF e o comprovante de residência, com cópia.

No caso da segunda dose, só é preciso apresentar o documento de identificação, o CPF e a carteira de vacinação com o registro da primeira dose. Quem tiver perdido a carteirinha, pode comprovar pelo aplicativo ConecteSus, que pode ser instalado no celular. Adolescentes de 12 a 17 anos deverão estar com os pais ou um responsável maior de 18 anos.

Para a dose de reforço é preciso apresentar o documento de identidade, CPF e a carteira de vacinação com o registro das duas doses. O mesmo vale para os trabalhadores da saúde. Os imunossuprimidos devem consultar nos cards nas redes sociais da Semsa o tipo de comprovação da condição de saúde que pode ser apresentado.