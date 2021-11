Donos do supermercado Vitória tem novo habeas corpus negado em Manaus

Manaus/AM- O casal de empresários Joabson Agostinho Gomes e Jordana Azevedo Freire, envolvidos no homicídio do sargento Lucas Ramon Silva Guimarães, tiveram novos habeas corpus negados e continuam presos.

As informações foram confirmadas pela delegada-geral da Polícia Civil do Amazonas, Emília Ferraz, na última sexta-feira (5).

Segundo o G1, o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), informou que esse é o terceiro pedido de habeas corpus impetrado pela defesa de Jordana, gerado no dia 2 de Novembro. O primeiro foi solicitado no dia 14 de Outubro e o segundo foi feito no dia 26, ambos negados.

Já a defesa de Joabson Agostinho Gomes impetrou dois Habeas Corpus, sendo o primeiro no dia 14 de outubro e o segundo também no dia 2. O último foi negado pelo desembargador Yedo Simões, que determinou a redistribuição do pedido para as câmaras criminais.