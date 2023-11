Dono de lava jato e outro homem são executados a tiros em Manaus

Os assassinos fugiram logo em seguida e ainda não foram identificados. Familiares ficaram desesperados ao tomarem conhecimento do duplo homicídio e correram para a cena do crime.

Conforme a polícia, as vítimas foram surpreendidas por homens armados enquanto estavam sentadas conversando no local. Uma delas foi atingida baleada no rosto e teve os olhos destruídos.

Manaus/AM - O dono de um lava jato, identificado como Jeferson Oliveira Cruz, e outro homem, ainda não identificado, foram executados com tiros na cabeça dentro do estabelecimento, localizado na avenida Margarita, na Comunidade Raio de Sol, bairro Nova Cidade, na zona norte, por volta das 23h50, desse sábado (25).

