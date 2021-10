Dona do supermercado Vitória tem habeas corpus negado e continuará presa em Manaus

Manaus/AM - O desembargador Airton Luís Corrêa Gentil indeferiu o pedido de habeas corpus de Jordana Freire Azevedo, dona do Supermercado Vitória.

A defesa de Jordana havia pedido o habeas corpus alegando que a empresária tem três filhos menores de 12 anos, mas o desembargador negou afirmando em sua decisão que: “constato que o delito imputado a paciente foi amplamente divulgado pelo noticiário local. Percebo, ainda, a existência de indícios suficientes de participação da paciente na prática de delito disposto no artigo 1º, inciso III, “a“ da Lei 7.960/89, sendo demonstrada, a princípio, a imprescindibilidade da custódia para as investigações policiais. Ademais foi determinada a oitiva do douto Órgão Ministerial na origem, sendo a presunção de dependência em relação aos pais dos filhos menores não absoluta. Pelo exposto, em cognição sumária, indefiro do pedido de liminar”.

Um outro pedido de habeas corpus em nome de Joabson Agostinho, marido de Jordana, foi encaminhado para o desembargador Jomar Fernandes, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Amazonas. Este decidiu ouvir a juíza, autora da prisão do casal, e o Ministério Público antes de tomar qualquer decisão.

