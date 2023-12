Domingo terá trânsito alterado na Ponta Negra para espetáculo 'Um Sonho de

Manaus/AM - A expectativa pelo grande fluxo de pessoas durante o espetáculo “Um Sonho de Natal – O Circo da Vida”, que acontecerá neste domingo (2) causará a interdição extendida da "faixa liberada" da Ponta Negra, na Avenida Coronel Teixeira.

O espetáculo será dividido em duas sessões, às 19h e às 20h30, no anfiteatro.

As linhas de ônibus também serão reforçadas, com oito coletivos de apoio.

As interdições ainda podem avançar para as outras vias nas imediações, caso haja necessidade, a ser avaliada pelo IMMU, e poderão incluir a Coronel Teixeira a partir da rotatória da avenida do Turismo e, neste caso, todos os veículos deverão dobrar à direita na avenida do Turismo e seguir até o retorno próximo ao cemitério Nossa Senhora Aparecida, no Tarumã, retornando ainda na avenida do Turismo.

Em seguida, dobrar à direita na avenida Perimetral Thales Loureiro (via de acesso ao Alphaville), à esquerda na alameda Japão, alameda Líbia, rotatória do Tropical Hotel e, em seguida, podem retornar na Coronel Teixeira, no sentido bairro-Centro.

Confira as linhas que atendem a Ponta Negra, e irão operar normalmente.

120 (Ponta Negra / Avenida São Jorge / Terminal 1 / Centro);

126 (Sipam / Avenida Brasil / Terminal 1 / Centro);

130 (Sipam / Avenida Brasil / Terminal 1 / Praça da Saudade);

450 (Ponta Negra / Redenção / Terminal 3 / Núcleo 5);

542 (Ouro Verde / Japiim / Avenida Brasil / T2 / Ponta Negra);

641 (T4 / Aeroporto / Terminal 3 / Ponta Negra);

642 (Terminal 3 / Estação 4 / Avenida do Turismo / Ponta Negra),

643 (Terminal 4 / Via Norte / Tarumã / Ponta Negra);

678 (T4 / T5 / Avenida Efigênio Salles / Ponta Negra).