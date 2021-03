Dois grupos prioritários devem alcançar meta de vacinação em Manaus; veja

Clube do Trabalhador do Sesi-AM

Complexo de Treinamento de Direção Veicular do Detran – AM

Além disso, o grupo dos trabalhadores de saúde, cuja vacina utilizada é a CoronaVac, 41.504 profissionais já tomaram a segunda dose, concluindo o ciclo de imunização. No grupo de pessoas de 80 anos e mais, o número de vacinados no mesmo período é de 18.735, mais de 500 idosos além da meta de 18.233 prevista pelo Ministério da Saúde.

