Divulgada a lista de aprovados para o curso “Formação de C-Level" em Manaus

O curso será realizado no período de 2 a 24 de setembro, das 8h às 17h, no Casarão de Inovação Cassina, localizado na rua Bernardo Ramos, nº 290, Centro, zona Sul. Confira a lista:

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus divulgou nesta terça-feira (22), a lista com os nomes dos selecionados para a 3ª turma do curso “Formação de C-Level”, que integra o edital "Mais Inovação".

