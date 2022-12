Divulgada data do pagamento da segunda parcela do 13º salário para servidores da Prefeitura de Manaus

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus afirmou que o pagamento da segunda parcela do 13º do salário dos servidores públicos deve ser depositado até o dia 20 de dezembro.

O pagamento equivale a 50% da remuneração, deduzidos os descontos do Imposto de Renda, as contribuições previdenciárias e do Manausmed, para os que fizeram a adesão ao serviço, um montante de R$ 51,5 milhões.

Na próxima terça-feira (20), R$ 166,9 milhões entrarão em circulação, com a antecipação do pagamento do salário de dezembro dos servidores ativos e benefícios da Manaus Previdência.

A primeira parcela do 13º salário dos servidores municipais ativos da Prefeitura de Manaus foi paga no dia 30 de junho, sendo correspondente a 50% da remuneração, sem descontos, um valor bruto de R$ 70,7 milhões.