Diretora de escola e filho de 7 anos morrem em acidente envolvendo 19 veículos

Ao ser ouvido, ele contou que o caminhão apresentou problemas no freio e ficou desgovernado. Para evitar colidir com outro caminhão, ele jogou o automóvel para o lado e acabou acertando em cheio a fileira de carros.

As vítimas morreram na hora e o motorista do caminhão foi preso em flagrante. Ele passou por teste do bafômetro que não acusou embriaguez.

