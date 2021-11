Dia de Finados: Mais de 500 mil pessoas devem ir a cemitérios de Manaus

Além disso, as linhas de ônibus serão reforçadas para assegurar a segurança viária e facilidade de acesso dos visitantes aos cemitérios e manter a fluidez do tráfego.

Os cemitérios irão funcionar de 7h as 18h, e mais de mil servidores municipais atuarão no atendimento e orientação ao público. Uma grande estrutura de atendimento foi montada, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), em parceria com demais pastas do Executivo municipal.

Manaus/AM - Cerca de 500 mil pessoas devem comparecer aos cemitérios de Manaus, nesta terça-feira (02), no feriado do Dia de Finados, para prestar homenagens a seus entes queridos.

