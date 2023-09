Dia da Árvore: confira roteiro para conhecer a imponência da floresta em Manaus

Manaus/AM - O turismo do Amazonas leva o visitante para dentro da floresta. De acordo com o Governo do Estado, mais de 90% da floresta amazônica está preservada no Amazonas e diversos roteiros turísticos garantem experiências incríveis. Neste Dia da Árvore (21), a Empresa Estadual de Turismo convida os entusiastas a explorarem o Museu da Amazônia (Musa), na capital amazonense.

O Musa está localizado dentro da Reserva Florestal Adolpho Ducke, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), na zona leste de Manaus. No local, os visitantes podem conhecer mais sobre as árvores da floresta nativa e todo o ecossistema que compõem a Amazônia. O passeio ainda conta com a visita à torre de observação do Musa, que em seus 42 metros de altura impressiona turistas do Brasil e do mundo, com a vista magnífica da copa das árvores.

Aberto diariamente (exceto às quartas-feiras), das 8h30 às 17h, tem entrada pelo valor de R$ 40, mas em comemoração à 17º Primavera dos Museus, entre os dias 23 e 24 de setembro, tem ingresso promocional a R$ 15. A programação completa do mês de setembro pode ser conferida nas redes sociais do @museudaamazonia_musa.

“É um dos principais atrativos naturais da capital amazonense. Nossa pesquisa contínua mostrou que 26% dos turistas já conferiram de perto o Museu da Amazônia (Musa) e a magnitude das árvores do nosso estado”, acrescentou o presidente da Amazonastur, Ian Ribeiro.

Os turistas podem verificar opções de passeios com agências turísticas cadastradas no site www.cadastur.turismo.gov.br ou buscar o roteiro, pelo WhatsApp, no chatbot Amazonas to Go, disponível 24h, todos os dias, pelo QR Code https://qrfacil.me/Qqdds6kr ou, ainda, em cartazes espalhados nos principais atrativos turísticos do Amazonas. O Amazonas to Go é uma iniciativa do Governo do Amazonas, por meio da Amazonastur, que auxilia turistas com informações importantes sobre o destino Amazonas.

Gigante Amazônica

De acordo com a supervisora do Musa, Isabella Petry, visitar o Museu da Amazônia (Musa) é se deparar com a grandiosidade das árvores amazônicas. Entre elas, a supervisora destaca o Angelim-pedra (Dinizia excelsa, família Fabaceae) também conhecido como angelim-vermelho, que se eleva a 80 metros de altura. Uma característica marcante, citada por Petry, é a coloração avermelhada de seu tronco quando tocado pela luz solar, conferindo-lhe uma presença imponente na floresta.

Paxiúba - A Árvore que "anda"

No Musa, os visitantes têm o privilégio de conhecer a Paxiúba (Socratea exorrhiza), uma planta fascinante. A supervisora do Museu, Isabella Petry, destaca que a árvore tem a habilidade única de "andar", pois apresenta raízes aéreas que lhe permitem se adaptar ao ambiente, podendo deslocar-se em busca de luz solar. Com sua altura que pode atingir até 20 metros e um tronco peculiar, a Paxiúba é uma maravilha da biodiversidade amazônica, na avaliação da supervisora.

Acariquara - Uma Árvore de Múltiplos Usos

A imensidão da biodiversidade amazônica é ainda mais evidente com a presença da Acariquara, uma árvore versátil e valiosa. Com altura variando de 10 a 35 metros e um diâmetro que pode atingir entre 40 a 120 centímetros, a Acariquara possui folhas perfumadas e frutos drupas ovalados - apresentam uma única semente. A supervisora do Musa, Isabella Petry, esclarece que a madeira é amplamente utilizada na Região Amazônica, especialmente para postes, demonstrando a importância dessa árvore em diversas aplicações.

Como conhecer o Amazonas

As agências turísticas cadastradas para realizarem visitas ao destino Amazonas podem ser consultadas no site https://cadastur.turismo.gov.br/ ou podem ser buscadas no chatbot Amazonas to Go, disponível 24h, todos os dias, pelo QR Code https://qrfacil.me/Qqdds6kr ou, ainda, em cartazes espalhados nos principais atrativos turísticos do Amazonas.

O Amazonas to go é um chat do Governo do Amazonas, que auxilia o turista a conhecer os atrativos turísticos, hospedagem, telefones úteis e muito mais.

Outras informações sobre agendamento: telefone: (92) 99280-9059, Whatsapp: (92) 99280-4205 ou no e-mail [email protected]