Dia D de Multivacinação terá 171 postos neste sábado em Manaus; confira

Manaus/AM - Com a proposta de ampliar a proteção do público na faixa etária de 0 a 14 anos contra doenças imunopreveníveis, os pais e responsáveis são convocados para atualizar o cartão vacinal de crianças e adolescentes na campanha de multivacinação que se inicia neste sábado (13). A iniciativa acontece até o dia 25 de maio, tendo o dia 20 como Dia “D” de Mobilização, abrangendo 171 salas de vacina mantidas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

O subsecretário de Gestão de Saúde, Djalma Coelho, informa que em Manaus a mobilização alcança 171 pontos de vacinação, garantindo acesso aos pais e responsáveis para que atualizem a caderneta de vacinação e garantam a proteção de crianças e adolescentes contra doenças evitáveis por meio da imunização.

“Isso é importante para que nós possamos diminuir o déficit no calendário infantil, principalmente das vacinas indicadas para aplicação no primeiro ano de vida. Dados da Semsa de 2022 apontam que todas elas, exceto a BCG, estão abaixo da meta de 95% de cobertura recomendada pelo Ministério da Saúde. A de febre amarela é a mais deficitária, com 66%, o que é preocupante, pois uma grande parcela da população em Manaus está suscetível a uma doença endêmica da região”, alerta o subsecretário.

Conforme Djalma, todas as salas de vacina da rede municipal vão ofertar 18 imunizantes indicados para a faixa etária de zero a 14 anos, incluindo as vacinas contra a Covid-19, recomendada para todas as idades a partir de 6 meses; e contra a influenza, indicada para crianças a partir de 6 meses a menores de 5 anos.

“Lembramos ainda que não existe mais a necessidade de aguardar 15 dias entre as vacinas contra a Covid-19 e as demais vacinas do calendário infantil. Para receber os imunizantes segundo sua faixa etária, as crianças e adolescentes devem comparecer a uma das salas de vacina da Semsa acompanhados dos pais ou responsável, que devem sair de casa levando documento de identificação, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e cartão de vacina”, aponta.

Calendário infantil

As vacinas previstas no calendário básico infantil que serão ofertadas durante a campanha de multivacinação são: Hepatite B, Poliomielite VIP, Poliomielite VOP, Rotavírus, Pentavalente (DTP + HIB + HB), Pneumocócica 10-valente, Meningocócica C, Febre Amarela, Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba e Rubéola), Hepatite A, DTP (Difteria, Tétano e Coqueluche), DT (Difteria e Tétano), Papilomavírus Humano, Varicela, Meningocócica ACWY, dTPa (adolescentes grávidas).

Essas vacinas, bem como a vacina contra a Covid-19 e Influenza, estarão disponíveis em todos os locais de vacinação mantidos pela prefeitura de segunda a sexta-feira, sendo que nove deles também funcionam aos sábados, das 8h às 12h. A lista com os endereços e horários de funcionamento pode ser conferida no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) ou diretamente pelo link bit.ly/salasdevacinamanaus.

Já a vacina BCG, também integrante do calendário infantil e indicada para os recém-nascidos, será ofertada em unidades de saúde específicas, em dias e horários de atendimento diferenciados. A lista também está disponível para consulta on-line pelo link direto bit.ly/salasBCGManaus.

Covid-19

Além do público-alvo da campanha de multivacinação, as unidades de saúde da Semsa manterão o atendimento a pessoas de todas as idades que buscam iniciar ou atualizar o esquema vacinal contra a Covid-19. O imunizante é indicado para todos os públicos a partir dos 6 meses de idade, seja em 1ª ou 2ª doses ou dose de reforço.

Pessoas a partir de 18 anos que já tenham recebido a segunda dose do esquema inicial ou alguma dose de reforço há pelo menos quatro meses podem tomar a vacina bivalente, que protege contra o vírus original da Covid-19 e as subvariantes da Ômicron. Dados da Semsa apontam que mais de 477 mil adultos em Manaus estão aptos a receber o imunizante.

A vacina bivalente está disponível ainda para adolescentes a partir de 12 anos que fazem parte de um dos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. São eles: pacientes imunocomprometidos, pessoas com comorbidades; indígenas e quilombolas; gestantes e puérperas (mães até 45 dias após o parto); trabalhadores da saúde; pessoas com deficiência permanente; população privada de liberdade, adolescentes cumprindo medida socioeducativa e funcionários do sistema de privação de liberdade.

Confira os pontos de vacinação da Semsa participantes da Campanha de Multivacinação neste sábado (13):

Zona Norte

Clínica da Família Carmen Nicolau – Rua Santa Tereza D’Ávila, s/nº, Lago Azul;

USF Áugias Gadelha – Rua 15, s/nº, Cidade Nova 1;

USF Major PM Sálvio Belota – Rua Samambaia, nº 786, Santa Etelvina.

Zona Sul

USF Doutor José Rayol dos Santos – Avenida Constantino Nery, s/nº, Flores.

Zona Leste

USF Alfredo Campos – Alameda Cosme Ferreira, s/nº, Zumbi;

USF Amazonas Palhano – Rua Antônio Matias, s/nº, São José Operário;

USF Leonor Brilhante – Avenida Autaz Mirim, s/nº, Tancredo Neves.

Zona Oeste

USF Deodato de Miranda Leão – Avenida Presidente Dutra, s/nº, Glória;

USF Leonor de Freitas – Avenida Brasil, s/nº, Compensa 1.