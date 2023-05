‘Dia D’ de multivacinação infantil acontece neste sábado com 229 pontos em Manaus

O “Dia D” da campanha nacional de multivacinação infantil iniciou às 8h deste sábado (20), com a oferta de todas as vacinas do calendário básico para crianças e adolescentes de até 14 anos de idade. O atendimento está programado para seguir até as 16h com 229 pontos de vacinação.

Os pontos de vacinação foram abastecidos com 18 tipos de imunobiológicos – 16 de calendário básico e também contra Influenza e Covid-19. Além das 171 salas de vacina das unidades básicas de saúde, foram incluídos na operação estabelecimentos comerciais, escolas, associações comunitárias, igrejas, e outros pontos estratégicos, abertos para facilitar o acesso das famílias à vacinação.

De forma complementar, e visando em especial as áreas mais remotas, os Agentes Comunitários de Saúde (ACSs) foram convocados para reforçar o trabalho de busca ativa ao longo do dia. Com visitas casa a casa, em áreas previamente mapeadas, os agentes levam as vacinas até as crianças e evitam que os pais tenham que se deslocar até os pontos de vacinação.

O subsecretário municipal de Gestão da Saúde, Djalma Coelho, chamou a atenção para a importância das vacinas para a saúde e alertou que a baixa cobertura vacinal é observada em todo o país. “Foi justamente pelo registro de um caso no Peru, que faz fronteira com o Brasil, pelo município de Tabatinga, que o Ministério da Saúde antecipou a campanha de multivacinação no Amazonas”.

O subsecretário disse que todas as vacinas do calendário nacional estão disponíveis o ano inteiro nas mais de 170 salas da rede pública municipal e que as campanhas visam aumentar de forma mais rápida os índices de cobertura vacinal na população infantil.

Apenas a BCG, aplicada em recém-nascidos nas maternidades públicas, tem cobertura satisfatória. As outras vacinas, segundo a gerente de imunização da Semsa, enfermeira Isabel Hernandes, não alcançam os 95% de cobertura preconizados pelo Ministério da Saúde. Dentre elas estão a da febre amarela, que têm o menor índice (66%), mesmo Manaus estando inserida em região endêmica para a doença.

Vacinas disponíveis - A campanha de multivacinação foi iniciada no dia 13/5 e segue até a próxima quinta-feira (25), com a oferta de imunizantes contra doenças como sarampo, poliomielite, febre amarela, difteria, tétano, meningite, papilomavírus humano (HPV), hepatites, caxumba e coqueluche.

Locais - Ao buscar os vacinadores, os usuários devem apresentar documento oficial de identificação, CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS) e a caderneta de vacinação. A lista com todos os endereços dos locais de vacinação do Dia D pode ser acessada no link http://bit.ly/DiaDMultivacinacao.

Ao longo da semana, as vacinas, inclusive a contra a Influenza, continuam disponíveis nas 171 salas de vacina, listadas em http://bit.ly/salasdevacinamanaus, onde é possível verificar os horários de atendimento ao público.

A vacina contra a Covid-19, que também faz parte da campanha, segue disponível em mais de 70 unidades de segunda a sexta-feira e nas nove de horário estendido aos sábados. Todos os endereços estão em http://bit.ly/localvacinacovid19.

Já a vacina BCG continua a ser disponibilizada apenas em unidades de referência para os bebês que, por alguma razão, não foram vacinados na maternidade. Os locais e os horários de atendimento podem ser acessados em http://bit.ly/salasBCGManaus.