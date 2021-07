'Dia D' da campanha contra a influenza vacinou mais de 66 mil em Manaus

Para ser vacinado contra a influenza (gripe) é necessário apresentar um documento de identidade original, com foto, o cartão de vacina e para grupos específicos, como trabalhadores da saúde e professores, o contracheque ou a carteira de trabalho que comprove o vínculo empregatício. No caso dos caminhoneiros, é preciso apresentar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria D ou E.

A meta era alcançar 537.467 pessoas, o que corresponde a 90% do total dos grupos. No último sábado, 10, no "Dia D", mobilização organizada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), foram vacinadas 66.882 pessoas. O grupo de transplantados alcançou o maior índice de cobertura (151,35%), seguido do grupo de obesos (110,62%) e puérperas (101,50%). Nesta segunda-feira, 12, a vacinação foi aberta para a população em geral, até que termine o estoque de 200 mil doses da vacina ainda armazenadas pela secretaria.

