Dez postos de saúde garantem a imunização contra Covid-19 neste sábado em Manaus

O usuário pode consultar qual dose está pendente acessando a plataforma Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br). Todos os detalhes sobre a vacinação contra a Covid-19 também estão disponíveis no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br), no link bit.ly/localvacinacovid19, e ainda nas redes sociais oficiais da secretaria.

Já na zona Lest e, as opções são a USF Alfredo Campos (alameda Cosme Ferreira, Zumbi); USF Amazonas Palhano (rua Antônio Matias, São José Operário); e USF Leonor Brilhante (avenida Autaz Mirim, Tancredo Neves). Na zona Oeste , a vacina é ofertada na USF Deodato de Miranda Leão (avenida Presidente Dutra, Glória) e na USF Leonor de Freitas (avenida Brasil, Compensa 1).

Manaus/AM - Dez unidades de saúde neste sábado, 10/12, no horário de 8h às 12h. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informa que a imunização aos sábados é distribuída em todas as zonas geográficas da cidade, a fim de facilitar o acesso dos usuários com esquema vacinal atrasado.

