Dez postos de saúde e dois shoppings terão vacinação contra a Covid neste sábado em Manaus

Manaus/AM - Dez unidades de saúde da Prefeitura de Manaus e os shoppings Manaus Via Norte e Sumaúma Park, ambos na Zona Norte, funcionarão como pontos de vacinação contra a Covid-19, neste sábado (21). As unidades básicas da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que abrem tradicionalmente aos sábados, irão atender crianças, adolescentes, adultos e idosos, das 8h às 12h, e os dois shoppings atenderão exclusivamente pessoas a partir de 18 anos, das 13h às 19h. Confira: Unidades Básicas – 8h às 12h Zona Norte - Clínica da Família Carmen Nicolau - Rua Santa Tereza D’Ávila, s/nº, Lago Azul; - USF Áugias Gadelha - Rua 15, s/nº, Cidade Nova I (a partir de seis meses de idade) - USF Balbina Mestrinho - Rua Major Silvério J. Nery, nº 170, núcleo 3, Cidade Nova; - USF Maj PM Sálvio Belota - Rua Samambaia, nº 786, Santa Etelvina; Zona Sul - USF Doutor José Rayol dos Santos - Avenida Constantino Nery, s/nº, Flores (a partir de seis meses de idade); Zona Leste - USF Alfredo Campos - Alameda Cosme Ferreira, s/nº, Zumbi (a partir de seis meses de idade); - USF Amazonas Palhano - Rua Antônio Matias, s/nº, São José Operário; - USF Leonor Brilhante - Avenida Autaz Mirim, s/nº, Tancredo Neves; Zona Oeste - USF Deodato de Miranda Leão - Avenida Presidente Dutra, s/nº, Glória (a partir de seis meses de idade); - USF Leonor de Freitas - Avenida Brasil, s/nº, Compensa I Pontos alternativos – 13h às 19h Zona Norte - Shopping Manaus Via Norte - Avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, 3.760, Monte das Oliveiras - Sumaúma Park Shopping - Avenida Noel Nutels, 1.762, Cidade Nova

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.