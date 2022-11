Detran faz mutirão de exames de direção para processos prestes a expirar no Amazonas

Manaus/AM - Para ajudar candidatos que estão tentando adquirir a carteira de habilitação da categoria B, o Detran está realizando um mutirão de exames práticos durante todo o mês de novembro para quem está com o processo prestes a vencer em dezembro.

A medida vale para alunos que já estão com os exames marcados para os próximos meses. A ação deve atender 30 mil pessoas no total, destas, 14 mil já estão com o serviço agendado junto ao órgão.

O objetivo do mutirão é diminuir o prazo de espera em até no máximo 30 dias para a realização do exame prático, que hoje levam cerca de três meses para serem realizados.