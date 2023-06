Mãe abandona filho deficiente desnutrido e outras 2 crianças dentro de casa em Manaus

A mãe não estava na residência e os dois irmãos menores estavam sujos e com fome. As crianças foram levadas para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) e devem ficar em um abrigo. A mãe vai responder por maus-tratos e abandono de incapaz.

De acordo com o conselheiro Sérgio Brandão, o menino com deficiência estava em uma rede todo defecado quando a equipe chegou.

