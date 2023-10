Deslizamanto e mais: Manaus registra oito ocorrências durante forte chuva

Manaus/AM - A Defesa Civil do Município registrou oito ocorrências durante a forte chuva, nesta quarta-feira (18), sendo seis por risco de deslizamento, uma por risco de tombamento e uma de rachadura.

De acordo com a Coordenação Operacional do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), imagens de satélite e do radar meteorológico identificaram áreas de instabilidade na zona Leste da capital, com chuvas de intensidade moderada a forte em diversos pontos da cidade, com possibilidade de trovoadas e rajadas de vento.

A Gerência de Encaminhamento e Acompanhamento (GEA) da Sepdec ressaltou que o tempo nublado deve permanecer durante toda a tarde, com chuvas intermitentes.