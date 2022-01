Denúncia: MP revela autores de ataque a delegacia por morte de 'Dadinho' em Manaus

A Denúncia aponta que o ataque ao 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP) no Centro foi determinado pelo conselheiro do CV, Samuel Maciel Pereira.

Manaus/AM - A identidade dos envolvidos no ataque que aconteceu contra uma delegacia em Manaus por vingança pela morte Erick Batista da Costa, conhecido como “Dadinho”, em junho de 2021, foi revelada através de uma denúncia do Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado (GAECO) para a justiça.

