Delegados afastados em Manaus não têm envolvimento em caso dos donos do Vitória, diz governador

Manaus/AM - O governador Wilson Lima se pronunciou sobre o afastamento do delegado titular da DEHS Charles Araújo e das delegadas adjuntas, Marna de Miranda e Marília Campelo.

Lima afirmou que a mudança foi um procedimento comum da Delegacia Geral que tem autonomia para trocar as equipes quando achar necessário e, ainda, negou que a motivação do afastamento tenha relação com as investigações do caso dos donos do supermercado Vitória, Joabson Gomes e Jordana Azevedo.

O casal está preso pelo envolvimento na morte do sargento Lucas Ramon. Eles tiveram a prisão preventiva prorrogada por mais 30 dias.