Defensoria recomenda à Prefeitura cronograma de limpeza dos igarapés de Manaus

A recomendação leva em conta a veiculação de notícias sobre a existência de grande quantidade de lixo em igarapés na capital e surgiu a partir das ações desenvolvidas pelo Grupo de Trabalho “Enchentes 2022” (GT-Enchentes), que atua para diminuir os impactos das cheias dos rios. Portanto, as ações devem ser realizadas de forma preventiva, antecedendo a subida do nível dos rios, quando há o aumento da poluição dos igarapés na capital e transbordamento da água, a fim de reduzir os problemas enfrentados nesse período.

Manaus/AM - A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) recomendou a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp), a realização e publicação de um estudo que indique as regiões de Manaus com maior incidência de lixo nos igarapés. Esse mapeamento deve nortear a elaboração e divulgação de um cronograma detalhado de ações de limpeza dos cursos d'água.

