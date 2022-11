Defensoria realiza mutirão com exames gratuitos de DNA em Manaus

Manaus/AM - Mais de 300 atendimentos foram realizados pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), neste final semana, durante o mutirão “Eu tenho Pai”. A campanha tem a proposta de promover a efetivação de um direito fundamental que é o reconhecimento da paternidade biológica ou socioafetiva. Durante o evento, que aconteceu na sede da DPE-AM, no Aleixo, na Zona Sul, foi realizada gratuitamente a coleta de material biológico para a realização de exames de DNA, numa iniciativa inédita dentro da instituição.

Só no Amazonas, entre 2016 a 2021, mais de 26 mil crianças foram registradas apenas com o nome da mãe na certidão de nascimento, segundo dados da Associação dos Notários e Registradores do Estado do Amazonas (Anoreg-AM).

No mutirão “Eu tenho Pai”, a Defensoria destinou 200 vagas exclusivas para os casos que necessitavam de realização de exame de DNA. De forma gratuita, 67 exames foram coletados, cujos resultados devem sair em até 30 dias.

A boa notícia é que, a partir de 2023, a oferta gratuita de exames de DNA nos casos de investigação de paternidade fará parte dos serviços permanentes da Defensoria, tanto na capital, quanto no interior.